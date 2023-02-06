В Турции зафиксировано новое мощное землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции в 13:24 по местному времени, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

СМИ пишут, что подземные толчки ощущались в столице страны Анкаре, а также в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии.

Между тем число жертв утреннего землетрясения в Турции и Сирии уже превысило 1 300 человек, сообщает агентство AP. Разрушены сотни зданий, сотни людей все еще находятся под обломками. По словам президента Турции, в 10 турецких провинциях погибли по меньшей мере 912 человек, более 5 400 получили ранения. По данным министерства здравоохранения, число погибших в контролируемых правительством районах Сирии возросло до 326 человек, около 1 000 получили ранения.

В Турции обрушилась больница, а пациентов, в том числе новорожденных, эвакуировали из нескольких учреждений в Сирии. В турецких провинциях Газиантеп и Кахраманмарас было разрушено около 900 зданий, заявил вице-президент Фуат Октай. По его словам, в пострадавших районах развернуто около 2800 поисково-спасательных отрядов. Спасатели сообщают, что медицинские учреждения заполнены ранеными.

Русская служба ВВС сообщает, что, по данным управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, за основным землетрясением последовало более 40 афтершоков. В Сирии погибло более 380 человек.