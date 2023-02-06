Число жертв землетрясения в Турции выросло почти до 1,5 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1 498 человек, сообщает Русская служба ВВС в Telegram со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям Юнуса Сезера. Количество пострадавших выросло до 8 533.

В Сирии число жертв землетрясения возросло до 783 человек, пострадавших – 2 280.

По данным Reuters, плохая связь и поврежденные дороги между некоторыми наиболее пострадавшими городами на юге Турции, где проживают миллионы людей, препятствуют спасателей, а также влияют на оценку ситуации.

Напомним, что ранее по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство Казахстана отправит в Турцию спасателей и медиков. Позже в телефонном разговоре с главой Турции Токаев сообщил, что также окажет гуманитарную помощь.

«Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране», - сообщила пресс-служба Акорды.