Число жертв землетрясения в Турции выросло почти до 1,5 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции выросло
до 1 498 человек, сообщает Русская служба ВВС в Telegram со ссылкой на главу управления
по чрезвычайным ситуациям Юнуса Сезера. Количество пострадавших выросло до 8 533.
В Сирии число жертв землетрясения возросло до 783 человек, пострадавших – 2 280.
По данным Reuters, плохая связь и поврежденные дороги между некоторыми наиболее пострадавшими городами на юге Турции, где проживают миллионы людей, препятствуют спасателей, а также влияют на оценку ситуации.
Напомним, что ранее по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство Казахстана отправит в Турцию спасателей и медиков. Позже в телефонном разговоре с главой Турции Токаев сообщил, что также окажет гуманитарную помощь.
«Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране», - сообщила пресс-служба Акорды.