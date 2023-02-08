В Казахстане изменили правила получения иностранцами разрешения на постоянное проживание

«Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам. Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус», - говорится в сообщении.

При этом срок действия загранпаспорта должен быть не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. А адрес, указываемый при оформлении разрешения должен иметь Регистрационный код адреса.

«Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю», - пояснили в МВД.

Изменения внесены в правила оформления разрешения на постоянное проживание в Казахстане приказом МВД 6 января.