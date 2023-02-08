Суд не принял иск BES.media к окружной избирательной комиссии

Судья специализированного межрайонного административного суда Нурбол Сейлов возвратил иск BES.media к окружной избирательной комиссии №5, поданный из-за отказа предоставить информацию о выдвижении в кандидаты на выборы в мажилис. Об этом сообщается в телеграмм-канале BES.media.

Издание сообщает, что судья не появился на онлайн-заседании для оглашения судебного акта, и журналисты узнали о принятом им решении из пресс-релиза суда.

«Судья решил, что редакция не соблюла порядок досудебного урегулирования и не обжаловала действия окружной избирательной комиссии №5 в территориальной избирательной комиссии, поэтому отказал в принятии иска», – указано в сообщении издания.

Роман Реймер, представляющий интересы BES.media, считает, что суд необоснованно ссылается на статьи административного процедурно-процессуального кодекса, а закон «О выборах» позволяет заявителю обращаться напрямую в судебные органы, игнорируя процедуру досудебного урегулирования спора путём направления своей жалобы в вышестоящую избирательную комиссию.

Издание намерено обжаловать определение суда в апелляционной инстанции.

7 февраля журналисты сайта BES.media обратились в суд, чтобы обязать окружную избирательную комиссию №5 Алматы ознакомить с ее решениями, поскольку комиссия отказалась предоставить сведения о выдвигаемых кандидатах в мажилис журналистам. До этого СМИ также попыталось получить эти сведения у территориальных избирательных комиссий Алматы и Астаны, но также получило отказ в предоставлении этой информации.