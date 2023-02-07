Журналисты BES.media подали в суд на окружную избирательную комиссию в Алматы

Журналисты сайта BES.media обратились в суд, чтобы обязать окружную избирательную комиссию №5 Алматы ознакомить с ее решениями, поскольку комиссия отказалась предоставить сведения о выдвигаемых кандидатах журналистам. До этого СМИ также попыталось получить сведения о выдвигающихся в кандидаты на выборах в мажилис, но получило отказ в предоставлении этой информации от территориальных избирательных комиссий Алматы и Астаны. Об этом сообщается в Telegram-канале BES.media.

Журналисты сообщают, что с начала электоральной кампании не могут получить информацию о том, кто выдвигается в мажилис.

«Территориальные избирательные комиссии Астаны и Алматы отказали в предоставлении такой информации, сославшись на то, что в выборном законодательстве „не предусмотрено предоставление окружными избирательными комиссиями по запросам СМИ сведений о лицах, подавших документы на выдвижение кандидатами в депутаты в мажилис и маслихаты“», – указано в Telegram-канале медиа.

Журналисты также дважды обращались напрямую к председателю окружной избирательной комиссии №5, которая находится в Алматы, с просьбой ознакомиться со всеми ее решениями, согласно нормам закона «О выборах», но получили отказ. При этом пункт 6 статьи 16-1 закона «О выборах» гласит, что окружная избирательная комиссия «публикует в местных средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов».

«BES.media выступает за гласность избирательного процесса и требует, чтобы уже суд обязал ОИК №5 предоставить возможность ознакомления с решениями избиркома. Мы считаем , что сокрытие информации избиркомами сводит на нет объявленную президентом страны концепцию „Нового Казахстана“ и позволяет сомневаться, что власти нацелены на проведение честных выборов», – заявили журналисты.

Предварительное слушание назначено на вторник, 7 февраля, в 17:00.