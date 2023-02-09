В Северо-Казахстанской области откроют почетное консульство Литвы

В Северо-Казахстанской области летом этого года откроется почетное консульство Литвы, сообщил в Facebook глава региона Айдарбек Сапаров.

«Наш регион посетил посол Литовской Республики в РК Гинтаутас Васюлис. В ходе двусторонней встречи обсудили вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между СКО и Литвой. (…) Летом в регионе откроется почетное консульство Литвы, что позволить расширить экономические, бизнес и культурные связи», - написал Сапаров.

Он сообщил, что в прошлом году товарооборот между областью и Литвой увеличился в 1,7 раза и составил $2,2 млн, планируется довести товарооборот до $10 млн. В этой связи аким пригласил литовских бизнесменов инвестировать в область.

«Мы готовы создать все необходимые условия. В целом будем развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, переработки продукции, промышленности и альтернативной энергетики», - отметил Сапаров.