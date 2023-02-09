Аккредитация продлится до 13 марта
32 наблюдателя от миссии БДИПЧ/ОБСЕ аккредитованы на выборы в мажилис и маслихаты
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

На предстоящие выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане 19 марта Центральная избирательная комиссия аккредитовала 32 наблюдателя от миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Соответствующее постановление принято в четверг в ходе заседания Центризбиркома.

«С момента открытия 20 января института международного наблюдения, центральной избирательной комиссией аккредитованы 25 наблюдателей от одного иностранного государства и двух международных организаций. По состоянию на 9 февраля от МИД РК на аккредитацию в комиссию представлены кандидатуры 37 наблюдателей от 2 иностранных государств и одной международной организации», - сказал в ходе заседания секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

В частности, от Китайской Народной Республики на аккредитацию представлены две кандидатуры и от Королевства Нидерландов – три кандидатуры. Вместе с тем, добавил он, от миссии БДИПЧ/ОБСЕ представлено 32 наблюдателя.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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