32 наблюдателя от миссии БДИПЧ/ОБСЕ аккредитованы на выборы в мажилис и маслихаты

На предстоящие выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане 19 марта Центральная избирательная комиссия аккредитовала 32 наблюдателя от миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Соответствующее постановление принято в четверг в ходе заседания Центризбиркома.

«С момента открытия 20 января института международного наблюдения, центральной избирательной комиссией аккредитованы 25 наблюдателей от одного иностранного государства и двух международных организаций. По состоянию на 9 февраля от МИД РК на аккредитацию в комиссию представлены кандидатуры 37 наблюдателей от 2 иностранных государств и одной международной организации», - сказал в ходе заседания секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

В частности, от Китайской Народной Республики на аккредитацию представлены две кандидатуры и от Королевства Нидерландов – три кандидатуры. Вместе с тем, добавил он, от миссии БДИПЧ/ОБСЕ представлено 32 наблюдателя.