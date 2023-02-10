Снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане в выходные

«По всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, усиление ветра 15-23 м/с, 11 февраля в Туркестанской, 11-12 февраля в Жамбылской областях очень сильный ветер 30 м/с и более, на севере, северо-западе, востоке с низовой метелью. По республике ожидаются туман, на западе, юге, юго-востоке – гололед», - говорится в прогнозе «Казгидромета».

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, но понижение температуры воздуха ожидается ночью на востоке до -17-25°С, на юго-востоке до -10-25°С, а на юге республики к концу периода температура днем повысится от -5+2°С до +3+8°С.