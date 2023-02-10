Сергей Терещенко внес неоценимый вклад в развитие Казахстана – Токаев

«Сергей Александрович прошел большой жизненный и профессиональный путь – от инженера колхоза до первого председателя правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. Как активный общественный деятель и предприниматель С.Терещенко внес неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия», – говорится в телеграмме.

Сергей Терещенко умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

В 80-х годах он был секретарем Чимкентского обкома партии. С февраля по апрель 1990 года занимал должность первого заместителя председателя Верховного Совета Казахской ССР. С апреля по май 1990 года — был заместителем президента Казахской ССР, руководил канцелярией президента Казахской ССР. С октября по декабрь 1991 года был премьер-министром Казахской ССР, а с 16 декабря 1991 по 14 октября 1994 года — премьер-министром Республики Казахстан, затем на его место пришел Акежан Кажегельдин. Терещенко же окунулся в бизнес, о чем и мечтал с момента распада Союза. Периодически он возвращался в политику: в конце 90-х, например, исполнял обязанности председателя партии «Отан». 13 лет назад он учредил Национальный союз пчеловодов.