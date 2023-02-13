Все 19 кандидатов соответствуют требованиям законодательства
ЦИК зарегистрировал партийный список ОСДП для участия в выборах в мажилис
Съезд ОСДП, 2 февраля 2023 года, фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Власть

В понедельник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список кандидатов в мажилис от Общенациональной социал-демократической партии. Все 19 человек, включенные в список, соответствуют требованиям законодательства.

«Центральной избирательной комиссией совместно с уполномоченными госорганами осуществлена проверка кандидатов на соответствии требованиям Конституции и конституционного закона “О выборах”. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона “О выборах”. В связи с тем, что ОСДП не участвовала в предыдущих парламентских выборах, поэтому, в соответствии со статьей 88 конституционного закона “О выборах”, для регистрации списка партия должна внести на счет ЦИК избирательный взнос, сумма которого – 15-кратный размер минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список. ОСДП избирательный взнос оплатила в полном объеме», - сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

Она напомнила, что в партийный список ОСДП включено 19 человек, из которых шесть кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет в совокупности 31,6%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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