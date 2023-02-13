Агентство по защите конкуренции заявило, что «Яндекс. Такси» намеренно затягивает антимонопольное разбирательство

Агентство по защите и развитию конкуренции заявило, что «Яндекс. Такси» намеренно затягивает антимонопольное разбирательство, так как не предоставляет необходимую информацию для анализа товарного рынка за прошлый год.

«Агентство по защите и развитию конкуренции, принимая во внимание неоднократные обращения СМИ, водителей и потребителей касательно проводимой работы в отношении таксомоторного агрегатора “Яндекс. Такси”, сообщает, что в связи с судебными разбирательствами, расследование в отношении “Яндекс. Такси” было приостановлено», - сообщили в агентстве.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в 2022 году агентством проведен анализ товарного рынка информационно-диспетчерских служб такси за период 2020-2021 годы. По результатам анализа доля рынка «Яндекс. Такси» по городу Алматы составила в 2020 году – 83,78%, в 2021 году – 84,34%, по городу Астана – 60,7% и 67,3% соответственно. В ведомстве напомнили также, что «Яндекс. Такси» препятствовало в проведении анализа, уклоняясь от предоставления информации о деятельности сервиса, что подтвердилось по результатам судебных разбирательств.

По результатам анализа было установлено, что положение, занимаемое «Яндекс. Такси» демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет. По многочисленным жалобам водителей и потребителей сервиса в отношении «Яндекс.Такси» было начато антимонопольное расследование по признакам установления монопольно высоких цен, поскольку комиссия является самой высокой на рынке – от 17% с учетом НДС. Помимо этого, комиссию от 4% с водителей взимают таксопарки-партнеры. Все это приводит к общему удорожанию стоимости услуг такси и возлагают чрезмерную нагрузку на водителей сервиса.

«Яндекс. Такси» обжаловал приказ антимонопольного органа о начале расследования, и суд частично отменил приказ департамента агентства по Алматы в части проверяемого периода за 2022 год. Суд мотивировал это отсутствием анализа за 2022 год, проведенного до начала расследования. Тем не менее судом «при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны “Яндекс. Такси” нашли свое подтверждение и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа».

«В настоящее время АЗРК проводится анализ товарного рынка за 2022 год, однако “Яндекс. Такси” вновь уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора. В этой связи, в отношении “Яндекс. Такси” составлен протокол об административном правонарушении», - сообщили в агентстве.