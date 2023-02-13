Ее штатная численность будет 800 человек
В Актобе появится воинская часть МЧС
фото МЧС

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что в Актобе появится воинская часть МЧС со штатной численностью 800 человек - до этого на западе таких частей не было. Об этом он написал в Facebook.

Глава правительства отметил, что «сегодня на первый план все чаще выходят вопросы безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные как с человеческим фактором, так и техногенного характера». Паводки, природные пожары и землетрясения «заставляют всерьез задуматься об оснащении и увеличении сил оперативного реагирования на различного рода происшествия».

«В этой связи правительство РК приняло постановление “О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан”. Согласно документу, новая воинская часть МЧС создается в Казахстане. Местом его дислокации станет город Актобе. Штат новой части – 880 человек», - сообщил Смаилов.

Всего по стране таких воинских частей МЧС три: в Восточно-Казахстанской области, Алматинской и Карагандинской. Западный регион не был охвачен масштабным спасательным формированием, отметил премьер.

Кроме того, увеличивается штатная численность служб МЧС: пожарные подразделения – на 380 человек, спасательные станции – на 220, Центр медицины катастроф – на 94, «Казселезащита» – на 39. В целом ряды МЧС пополнятся на 1 613 человек.

«Все эти меры повысят уровень оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, эффективность проведения аварийно-спасательных работ, пожарную безопасность страны, оказание экстренной медицинской помощи, а также полноценное функционирование воинских частей гражданской обороны и селезащитных сооружений», - отметил Смаилов.

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