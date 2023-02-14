Верховный суд Кыргызстана вновь отменил приговор Алмазбеку Атамбаеву

Верховный суд Кыргызстана снова отменил приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, а уголовное дело в отношении него по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева направлено на новое рассмотрение, сообщает Kaktus.media .

По словам адвокатов, 13 февраля судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана отменила приговоры Атамбаеву по делу криминального авторитета Азиза Батукаева по вновь открывшимся обстоятельствам, удовлетворив ходатайство защиты бывшего президента Кыргызстана. Дело направят в Первомайский районный суд Бишкека на новое рассмотрение.

23 июня 2020 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был признан виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осужден на 11 лет и 2 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили весной 2019 года. Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе, но позже стало известно, что документ оказался поддельным. Расследование по этому делу стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий. МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос, однако он их проигнорировал. Позже это стало причиной штурма резиденции экс-президента в селе Кой-Таш. После двух дней противостояния со сторонниками Атамбева, силовики все же задержали его. При спецоперации погиб один спецназовец, около 100 человек пострадали.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Верховный суд отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении Алмазбека Атамбаева по обвинению в коррупции при незаконном освобождении Батукаева. Дело направили на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека. Через два года бывшего президента оправдали по двум уголовным делам, однако в марте 2022 года Верховный суд изменил свое решение и оставил обвинительный приговор в отношении Атамбаева в силе.