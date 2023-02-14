Верховный суд Кыргызстана вновь отменил приговор Алмазбеку Атамбаеву

Верховный суд Кыргызстана снова отменил приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, а уголовное дело в
отношении него по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза
Батукаева направлено на новое рассмотрение, сообщает Kaktus.media.
По словам адвокатов, 13 февраля судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана отменила приговоры Атамбаеву по делу криминального авторитета Азиза Батукаева по вновь открывшимся обстоятельствам, удовлетворив ходатайство защиты бывшего президента Кыргызстана. Дело направят в Первомайский районный суд Бишкека на новое рассмотрение.
23 июня 2020 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был признан виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осужден на 11 лет и 2 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.
Дело о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили весной 2019 года. Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе, но позже стало известно, что документ оказался поддельным. Расследование по этому делу стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий. МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос, однако он их проигнорировал. Позже это стало причиной штурма резиденции экс-президента в селе Кой-Таш. После двух дней противостояния со сторонниками Атамбева, силовики все же задержали его. При спецоперации погиб один спецназовец, около 100 человек пострадали.
В ноябре 2020 года сообщалось, что Верховный суд отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении Алмазбека Атамбаева по обвинению в коррупции при незаконном освобождении Батукаева. Дело направили на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека. Через два года бывшего президента оправдали по двум уголовным делам, однако в марте 2022 года Верховный суд изменил свое решение и оставил обвинительный приговор в отношении Атамбаева в силе.