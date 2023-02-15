Партия власти традиционно представила самый большой список
ЦИК зарегистрировал кандидатов в мажилис по партийному списку от Amanat
фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Власть

Все 90 кандидатов в мажилис, вошедших в партийный список правящей партии Amanat, соответствуют требованиям законодательства. В среду в ходе заседания Центральная избирательная комиссия приняла постановление о регистрации партийного списка.

«Партия Amanat представила партийный список из 90 человек. В списке 29 человек, или 32,2% от общего числа, составляют женщины, представители молодежи и лица с инвалидностью. Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными госорганами провела проверку соответствия лиц, включенных в партийный список для избрания депутатами мажилиса. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона “О выборах”», - сказал секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

Он напомнил, что партия власти на прошлых выборах в мажилис получила 71,09% голосов избирателей, поэтому освобождается от уплаты избирательного взноса.

Напомним, ранее Центризбирком зарегистрировал партийные списки Народной партии Казахстана, «Ак жол», «Ауыл», ОСДП и «Байтак». Партийный список еще одной партии – Respublica – пока находится на проверке.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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