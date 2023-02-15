Договор о передаче осужденных лиц ратифицировал Казахстан с Узбекистаном

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания».

Закон предусматривает основания для передачи осужденного и отказа от передачи. Осужденный передается в тех случаях, если он является гражданином одной из двух стран, если его действия считаются преступлением в обеих странах, если остается время отбывания наказания не менее одного года и если обе страны согласны на передачу. В передаче осужденного будет отказано, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, противоречит национальному законодательству, если у осужденного есть финансовые обязательства и если еще идет судебный процесс или расследование.

Одним из главных условий договора является, что осужденный должен подать заявление о намерении отбыть наказание в своей стране.

По данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день в Казахстане отбывают наказание 486 граждан Узбекистана, а в Узбекистане – 20 граждан Казахстана.