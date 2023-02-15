Осужденные казахстанцы смогут отбывать наказание на родине
Договор о передаче осужденных лиц ратифицировал Казахстан с Узбекистаном
фото Айсулу Тойшибековой

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания».

Закон предусматривает основания для передачи осужденного и отказа от передачи. Осужденный передается в тех случаях, если он является гражданином одной из двух стран, если его действия считаются преступлением в обеих странах, если остается время отбывания наказания не менее одного года и если обе страны согласны на передачу. В передаче осужденного будет отказано, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, противоречит национальному законодательству, если у осужденного есть финансовые обязательства и если еще идет судебный процесс или расследование.

Одним из главных условий договора является, что осужденный должен подать заявление о намерении отбыть наказание в своей стране.

По данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день в Казахстане отбывают наказание 486 граждан Узбекистана, а в Узбекистане – 20 граждан Казахстана.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юго-востоке Казахстана
Новости
В Алматы планируют снести частный сектор в районе ADK и построить школу
Новости
Спасатели извлекли из-под завалов дома в провинции Хатай тело второго казахстанца – МЧС
Новости
Полиция Алматы задержала российского активиста Дениса Козака, объявленного в розыск на родине
Новости
В отношении крупных производителей риса в Кызылординской области начато расследование
Новости
В Минфине озвучили механизм выплаты из Национального фонда детям