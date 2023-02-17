Пробивку проспекта Абая до границы города завершат до конца года – Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района сообщил, что до конца года будет завершена пробивка проспекта Абая до границы города, обновлены 40 автобусов и установлены дополнительно 20 новых остановок.

«В планах до конца года завершить пробивку пр. Абая до границы города. Сейчас проводится выкуп и изъятие земель. Также в этом месяце ожидается заключение госэкспертизы по проекту пробивки ул. Жубанова от ул. Момышулы до границы города», – сказал Досаев.

По его информации, в 2022 году построено 10 км дорог в мкр. Акжар и 8 км тротуаров на 12 улицах мкр. Акжар, Карагайлы и Шугыла, а также проведён средний ремонт 23 км дорог. В этом году построят 16,4 км дорог по 20 улицам в мкр. Акжар и Шугыла, а также проведут средний ремонт 21 км дорог.

Вместе с тем, сообщил Досаев, в этом году планируется обновить 40 автобусов и установить дополнительно 20 новых остановок. Для сокращения интервалов планируется усилить шесть наиболее загруженных маршрутов – это №44, 55, 115, 137, 118, 212. До конца года власти обещают добавить на линии 86 новых автобусов.

В прошлом году, по словам акима, в Наурызбайском районе были открыты четыре новых и продлены четыре существующих маршрута общественного транспорта. На 13 маршрутах обновлено 173 автобуса. Кроме того, в районе обустроено 12 остановок.