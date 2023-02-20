В Акмолинской области в ДТП на железнодорожном переезде погибли три человека

В Акмолинской области на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с автомашиной, есть жертвы, сообщает Polisia.kz.

«20 февраля на центральном переезде в поселке Шортанды произошло столкновение грузового поезда сообщением Бурабай – Астана и автомашины Jiefang под управлением 46-летнего жителя села Новокубанка. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира минивэна: женщина, 1975 г.р., и мужчина, 1985 г.р. Оба жители столицы», - говорится в сообщении.

Еще трое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу.

Предварительно установлено, что водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум.

