Еще трое с травмами госпитализированы
В Акмолинской области в ДТП на железнодорожном переезде погибли три человека
фото polisia.kz

В Акмолинской области на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с автомашиной, есть жертвы, сообщает Polisia.kz.

«20 февраля на центральном переезде в поселке Шортанды произошло столкновение грузового поезда сообщением Бурабай – Астана и автомашины Jiefang под управлением 46-летнего жителя села Новокубанка. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира минивэна: женщина, 1975 г.р., и мужчина, 1985 г.р. Оба жители столицы», - говорится в сообщении.

Еще трое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу.

Предварительно установлено, что водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум.

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