Трое граждан Казахстана задержаны в Сеуле – МИД

Трое граждан Казахстана задержаны в Сеуле, двое из них арестованы. Их подозревают в создании поддельных историй о заявках на получение статуса беженца. Как сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смаияров, задержанные в посольство Казахстана не обращались.

«12 февраля, по информации иммиграционных властей Республики Корея, были задержаны три гражданина Казахстана, двое из них арестованы, а третий выпущен под подписку о невыезде из страны. Уголовное дело по данному вопросу направлено в местную прокуратуру», - рассказал Смадияров.

По его словам, казахстанцев подозревают в создании поддельных историй о заявках и документов на получение статуса беженца для своих соотечественников и иностранцев.

«Следствием установлено, что они ложно подали заявление о предоставлении статуса беженца ряду иностранцев, проживающих в Корее», - объяснил он.

Как отметил Смадияров, в соответствии с корейским законом «О защите персональных данных» правоохранительные органы Южной Кореи отказались предоставлять персональные данные и иную информацию о задержанных в посольство Казахстана. Сами задержанные не обращались в посольство Казахстана в Сеуле и, как подчеркнул официальный представитель МИД, «не заинтересованы в предоставлении информации сотрудникам посольства».