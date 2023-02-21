Казахстан до сих пор не начал поставку нефти в Германию

Поставка казахстанской нефти в Германию еще не началась, сообщили агентству «Казинформ» в пресс-службе АО «Казтрансойл».

«По состоянию на 21 февраля, поставка казахстанской нефти по нефтепроводу “Дружба” до пункта сдачи нефти “Адамова застава” для дальнейшей поставки в Германию не была осуществлена», - сообщил директор департамента по связам с общественностью и внутренним коммуникациям организации Шынгыс Ильясов.

Причины не сообщаются, но ранее говорилось, что перекачка казахстанской нефти в Германию временно приостановлена из-за обстрелов нефтепровода «Дружба».

Напомним, в январе «КазТрансОйл» получил подтверждение от министерства энергетики России на транспортировку и отправит в Германию 300 тыс. тонн нефти уже в I квартале по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава».

До этого в Минэнерго говорили, что Казахстан готов уже в январе отправить первые 20 тыс. тонн нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», но пока ждет письменного подтверждения от Российской Федерации. В целом Казахстан планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн в 2023 году, но при необходимости может увеличить поставки до 6-7 млн тонн.