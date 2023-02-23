В Казахстане введут ограничения на количество квартир при образовании простого товарищества

В рамках реформы по переходу на новые формы управления 85% многоквартирных жилых домов перешли на форму простого товарищества, объединение собственников имущества (ОСИ) выбрали всего лишь 11,5%, а 1 436 многоквартирных жилых домов до сих не выбрали никакие формы управления. Чтобы ускорить переход домов на ОСИ, в четверг в ходе пленарного заседания, сенат одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», которым предусматривается ограничение на количество квартир при образовании простого товарищества, а также вводится новая форма правления для малоквартирных домов – совместное управление.

«На сегодняшний день в стране существует ряд проблем, с которыми сталкиваются жители многоквартирных жилых домов: низкий уровень активности собственников жилых и нежилых помещений; проблемы с регистрацией объектов кондоминиума; договоры с сервисными компаниями и другие. Необходимо отметить, что принятые в 2019 году нормы по переходу на объединение собственников имущества до сих пор не реализованы в полной мере», - сказал депутат сената парламента Бауыржан Каниев.

В частности, по его словам, в рамках реформы по переходу на новые формы управления 85% многоквартирных жилых домов перешли на форму простого товарищества, тогда как объединение собственников имущества выбрали всего лишь 11,5%. 1 436 многоквартирных жилых домов до сих не выбрали никакие формы управления. В этой связи законом предусматривается ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир. Более того, привел данные депутат, по республике насчитывается 10 211 малоквартирных домов, и в таких домах деятельность ОСИ или простого товарищества нецелесообразна.

«В связи с чем предлагается новая форма управления – непосредственно совместное управление. Эта форма может создаваться для домов с количеством квартир до 16. Законом решается вопрос, и в случае недостижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или их неготовности на переход, вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции местных исполнительных органо определять временную управляющую компанию сроком до одного года», - рассказал Каниев.

Кроме того, добавил он, предусматривается норма, которая дает возможность застройщику привлекать управляющую компанию сроком до шести месяцев до момента создания новых форм управления объектом кондоминиума.

«Таким образом, законом вводится ряд норм, которые позволят, чтобы многоквартирные жилые дома не оставались без управления и содержания», - уточнил сенатор.

Также, по мнению Каниева, одним из главных вопросов является решение на собрании жильцов финансового характера. По действующему закону «О жилищных отношениях» на собрании должны участвовать две трети жителей, которые должны проголосовать за. Новыми нормами предлагается уменьшить этот кворум до большинства голосов от общего числа собственников, а также увеличить время проведения письменного опроса с одного до двух месяцев.

Вместе с тем законом предлагается закрепить статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

В свою очередь сенатор Гауез Нурмухамбетов уточнил, что сенат также внес свои поправки в закон. В частности, депутаты регламентировали обязанность заказчика или застройщика многоквартирного жилого дома безвозмездно передать в течение шести месяцев с момента регистрации дома наружных инженерных сетей и сооружений в коммунальную собственность согласно проектно-сметной документации. Для соблюдения конституционных прав собственников парковочных мест, кладовок вводятся нормы, согласно которым собственники будут участвовать в голосовании и принимать решения по вопросам содержания парковочных мест и кладовок.

Также сенаторы предложили законодательно закрепить механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта только одного из подъездов за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность собственниками квартир и нежилых помещений бюджетных средств за определенный период времени.

«Предлагаемая законом норма позволит решать этот сложный вопрос, так как ремонт и замена лифтов является неподъемным мероприятием для жителей одного подъезда», - пояснил Нурмухамбетов.

Кроме того, предусматривается норма: если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате коммунальных, целевых и накопительных взносов на них не будут распространяться действие закона «О государственных закупках».

«Это актуально, так как на сегодня имеются факты, когда на первых этажах многоквартирных жилых домов находятся учреждения с государственным участием, такие как поликлиники, ЦОН и другие. И при выплате указанных взносов на управление объектом кондоминиума данным организациям требуется проведение процедур госзакупок. Это в свою очередь требует определенного времени», - заключил сенатор.