Аким Шымкента отчитался президенту о развитии мегаполиса

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента Мурата Айтенова, который отчитался об основных показателях социально-экономического развития мегаполиса за прошлый год и планах на следующий период, сообщает пресс-служба главы государства.

Как доложил Мурат Айтенов, в прошлом году объем инвестиций в экономику города увеличился на 13,8% и достиг 549,4 млрд тенге. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 110 тысяч, на них приходится 40,7% общего объема валового регионального продукта.

Айтенов также сообщил, что в этом году планируется утвердить новый генплан города, с учетом перспектив развития Шымкента, а до конца года жители окраин будут полностью обеспечены питьевой водой и электричеством. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Шымкенте запланировано строительство 25 школ.

«В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Муратом Айтеновым ряд задач по решению социальных вопросов, повышению качества жизни горожан, а также дальнейшему развитию Шымкента», - заключили в пресс-службе президента.