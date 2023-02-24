На большей части Казахстана в выходные пройдут осадки

25 – 27 февраля на большей части Казахстана
пройдут осадки, на востоке, юге и юго-востоке – сильные, сообщает «Казгидромет».
«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки, на востоке, юге и юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, в северной половине страны с низовой метелью, в южных регионах республики ожидается гололед», - сообщают синоптики.
Согласно прогнозу, в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской и Кызылординской областях под влиянием поля повышенного атмосферного давления в ближайшие трое суток прогнозируется погода без осадков. Также по республике ожидаются туманы.
Температуры воздуха на западе, северо-западе Казахстана повысится, на остальной территории, наоборот, прогнозируется понижение, однако сильных морозов при этом не ожидается.