На большей части Казахстана в выходные пройдут осадки

25 – 27 февраля на большей части Казахстана пройдут осадки, на востоке, юге и юго-востоке – сильные, сообщает «Казгидромет».

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки, на востоке, юге и юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, в северной половине страны с низовой метелью, в южных регионах республики ожидается гололед», - сообщают синоптики.

Согласно прогнозу, в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской и Кызылординской областях под влиянием поля повышенного атмосферного давления в ближайшие трое суток прогнозируется погода без осадков. Также по республике ожидаются туманы.

Температуры воздуха на западе, северо-западе Казахстана повысится, на остальной территории, наоборот, прогнозируется понижение, однако сильных морозов при этом не ожидается.