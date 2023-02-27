С троих предпринимателей сняли подозрение в создании ОПГ по делу об экспорте российского зерна под видом казахстанского

Генеральная прокуратура вмешалась в дело об экспорте российского зерна под видом казахстанского. Троих предпринимателей освободили из-под стражи под домашний арест, сняв с них подозрения в создании ОПГ, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В Генпрокуратуре отметили, что пресекают различные формы давления на предпринимателей в уголовном процессе. В отдельных случаях по делам об экономических преступлениях им дополнительно вменяются совершение преступления в составе организованной группой (по ст. 262 УК).

«К примеру, три предпринимателя подозревались в причинении имущественного ущерба (ст. 195 ч.4 УК), поскольку закупали пшеницу в Российской Федерации, а затем незаконно экспортировали за рубеж под видом казахстанского зерна. По версии следствия владелец предприятия для совершения уголовного правонарушения создал преступную группу вместе с работниками фирмы. Здесь надо учитывать, что при наличии лишь экономического состава преступления предприниматели не были бы арестованы. Между тем квалификация по ст.262 УК стало основанием для заключения бизнесменов под стражу», - рассказали в Генпрокуратуре.

Статья 262 УК влечет лишение свободы и исключает условное осуждение. Однако в Генпрокуратуре посчитали, что «подозрение в ОПГ вменено необоснованно, так как для этого необходимы ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости». Здесь считают, что сами по себе рабочие отношения между руководством и подчиненными не могут быть признаны как создание и участие в преступной группе.

«В этой связи надзирающим прокурором уголовное преследование 3-х лиц по ст.262 УК прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. В результате подозреваемым мера пресечения изменена на домашний арест», - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем расследование по факту причинения имущественного ущерба интересам государства продолжается.

На прошлой неделе сообщалось, что департамент агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области и транспортная прокуратура региона выявили схему «серого» импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Казахстана. Установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге. При этом с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение. Это позволило уклонится от транзитного тарифа, отметили в АФМ, в результате ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» причинен ущерб почти на 150 млн тенге.