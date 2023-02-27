Лишь на юго-востоке и востоке будет погода без осадков
Сильные осадки ожидаются на большей части Казахстана
фото пресс-службы акимата Алматы

28 февраля – 2 марта на большей части Казахстана ожидаются сильные осадки, при этом постепенно в стране потеплеет, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток на большей части страны Атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги вызовет обильные осадки в виде дождя и снега, гололед, туманы, порывистый ветер, на северо-западе и севере республики с низовой метелью. Лишь на юго-востоке, 28 февраля – 1 марта на востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков», - сообщают синоптики.

При этом на большей части страны прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: днем на севере +3+5°С, на юге – до +15+20°С градусов тепла, лишь на западе и северо-западе республики ожидается постепенное понижение температуры днем до 0-10°С.

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