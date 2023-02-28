Регулярные рейсы по маршруту Маскат – Алматы откроются с 1 июля
Оманский лоукостер запустит прямой рейс в Казахстан
фото с сайта salamair.com

Комитетом гражданской авиации МИИР Казахстана совместно с авиационными властями Омана проработан вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов оманской авиакомпанией Salam Air, сообщила пресс-служба КГА.

«Salam Air планирует начать выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Маскат – Алматы с 1 июля с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа А-320neo и А-321neo», - говорится в сообщении.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами, считают в комитете.

Salam Air – оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате. Выполняет международные рейсы почти в 20 стран мира по 30 маршрутам. Имеет в своем парке 11 воздушных судов типа Airbus А320neo, A321neo.

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