Оманский лоукостер запустит прямой рейс в Казахстан

«Salam Air планирует начать выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Маскат – Алматы с 1 июля с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа А-320neo и А-321neo», - говорится в сообщении.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами, считают в комитете.

Salam Air – оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате. Выполняет международные рейсы почти в 20 стран мира по 30 маршрутам. Имеет в своем парке 11 воздушных судов типа Airbus А320neo, A321neo.