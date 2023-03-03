Казахстан планирует подписать с Китаем соглашение по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Этот вопрос был рассмотрен на соответствующем совещании в правительстве.

Как было отмечено, на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики по сравнению с прошлым годом сократился в два раза: с 12 до 6 дней. По итогам 2023 года этот показатель планируется довести до 5 дней. В целом срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам этого года должен достичь 14-18 дней.

Вместе с тем на совещании рассмотрен вопрос подготовки соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте. Премьер-министр Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить процедуры согласования документа ответственными госорганами для его дальнейшей проработки на межгосударственном уровне.

Также на совещании обсудили меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык. В частности, в порту Актау планируется создать контейнерный хаб, обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык – построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Ожидается также, что на Каспии до 2030 года начнут функционировать 10 нефтеналивных барж, восемь паромов, шесть танкеров и контейнеровоз.