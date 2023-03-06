В этом году Высшая аудиторская палата проверит теплоэнергетический комплекс и ряд министерств

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову. Как сообщается на сайте Акорды, она доложила о работе палаты за 2022 год и проинформировала о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях в этом году.

По информации Годуновой, в прошлом году проведено 20 аудиторских мероприятий на 124 объектах с охватом порядка 5 трлн тенге бюджетных средств. В этом году планируется провести аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и др.

«Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей трансформации Высшей аудиторской палаты и развитию системы государственного аудита», - сообщила пресс-служба президента.