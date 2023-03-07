Аиду Альжанову сняли с выборов из-за того, что она не указала в декларации авторское право на методику проведения тренингов

Окружная избирательная комиссия №5 сняла с выборов в мажилис независимую кандидатку Аиду Альжанову из-за того, что она не указала в декларации авторское право на методологию проведения тренингов. Об этом Альжанова рассказала корреспонденту Власти по телефону.

«Еще несколько лет назад мы с коллегой во время тренингов разработали свою авторскую методологию. И нам говорят: на всякий случай ее запатентуйте, чтобы на вас ссылались, что вы первые с этой методологией – методология проведения тренингов. «Казпатент» нам сказал, что зарегистрирует ее только как литературное произведение, потому что у них не было отдельной категории для методологии тренинга. Честно говоря, я про нее забыла, потому что мы с нее не получаем никакого дохода – мы ее зарегистрировали, это как наша инновация. Поскольку у меня нет договора возмещения за авторское право, я даже не беспокоилась», – сказала она.

В управлении государственных доходов, по словам Альжановой, при заполнении декларации ей не объяснили, что даже при отсутствии договора возмещения за авторское право, эта графа должна быть отмечена.

При снятии ее с предвыборной гонки окружная территориальная комиссия также не выдала ей письмо от управления госдоходов, на которое она ссылалась при принятии решения.

«А в протоколе, который мне выдали, они ссылаются на письмо от ДГД от 23 февраля. То есть, они знали, что у меня есть какие-то нарушения, но сообщили мне только 6 марта. А я все это время кампанию веду, трачу время и деньги», – также сказала Альжанова.

Она планирует обжаловать решение избирательной комиссии, также кооперируясь с другими независимыми кандидатами, снятыми с выборов по подобным причинам. Один из них – кандидат в депутаты мажилиса Асылбек Кожахметов, который также не отметил в декларации авторское право на произведение, которым он не воспользовался.

По словам Альжановой, подобные прецеденты подчеркивают несовершенство законодательства о выборах в Казахстане.

«Что хорошо на этих выборах – что очень много независимых кандидатов, и мы с первых дней сталкиваемся с проблемами, о которых раньше никто не говорил, потому что не было независимых 20 лет. Мы теперь понимаем на основании вот этого анализа, всей вот этой базы собранной, какие нужно внести изменения для того, чтобы закон был дружелюбен к независимым кандидатам», – также говорит она.