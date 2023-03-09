Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознаакомился с работой консорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО) и с проектом расширения Карачаганака.

Как сообщил генеральный директор консорциума Джанкарло Рую, в рамках первого этапа проекта расширения месторождения на 2021-2024 годы ведется работа по строительству 5-го компрессора обратной закачки газа и других производственных объектов. На этом этапе проекта будет инвестировано $970 млн и трудоустроено порядка 3500 человек. На следующем этапе, в период с 2023 по 2026 годы, предусмотрено строительство 6-го компрессора рециркуляции газа. Планируется направить на эти цели $735 млн и создать 1300 новых рабочих мест. Проект расширения Карачаганака позволит поднять уровень добычи жидкой фракции до 46 млн тонн и даст возможность Казахстану и партнерам получить дополнительную выручку.

На сегодняшний день партнерами консорциума совместно с министерством энергетики разрабатывается технико-экономическое обоснование нового газового завода, запуск которого позволит увеличить добычу до 4 млрдв кубометров газа и 0,5-0,6 млн тонн пропан-бутановой фракции в год, значительно повысив энергетический потенциал страны.

Глава государства указал на важность строительства нового газового завода и отметил значимый вклад Карачаганака в развитие нефтегазовой отрасли и социально-экономической сферы.