Парламент Грузии отклонил законопроект «об иностранных агентах»

Парламент Грузии отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», спровоцировавший массовые протесты и стычки с полицией в Тбилиси на этой неделе, сообщает Русская служба ВВС.

Всего на сессии присутствовало 112 депутатов, в голосовании во втором чтении участвовали 35, только один поддержал, остальные от голосования устранились.

Напомним, 7 марта парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он предусматривал обязывать любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учет в качестве «иностранных агентов». В противном случае их ожидали бы большие штрафы. Вечером того же дня в Тбилиси начались массовые протесты, которые продолжились в среду и переросли в столкновения с полицией. Когда часть митингующих начала окружать здание парламента, полиция применили против них водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» и парламентское большинство заявило, что отозвало законопроект из парламента.