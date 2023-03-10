Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в выходные

«Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром, в северо-западных, северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель. 11-12 марта на юге страны пройдут сильные дожди, 12-13 марта в восточных областях республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 12-13 марта на юго-востоке Казахстана – сильные дожди. По стране ожидаются туманы, в северной половине - гололеды. В южной половине республики ожидаются грозы», - сообщают синоптики.

На западе страны ожидается колебание температуры ночью от 0+10°С до -2+8°С, днем от +3+15 до +7+18°С, на северо-западе, севере, в центре, востоке республики понижение ночью от 0-12°С до -3-15°С, днем от -3+10°С до -5+3°С, на юге ночью понижение до -3+10°С, днем повышение до +10+20°С, на юго-востоке понижение ночью до 0+8°С, днем до +2+18°С.