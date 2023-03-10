Сейсмологи прогнозируют на следующей неделе землетрясение в Алматы, Алматинской области и области Жетысу

Институт сейсмологии по итогам внеочередного заседания сейсмопрогнозной комиссии спрогнозировал в Алматы, а также Алматинской области и области Жетысу на следующей неделе землетрясение.

«По итогам заключения прогнозной комиссии на предстоящей неделе на территории города Алматы, Алматинской области и области Жетісу возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 баллов», - говорится в сообщении МЧС.

При этом директор Института сейсмологии Даулета Сарсенбаева сообщил, что в этом году на территории Алматинского прогностического полигона (это Алматы, Алматинской область и область Жетысу) сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

По данным МЧС, в настоящее время на территории Алматинского прогностического полигона (действуют 47 станций. Ведется постоянный мониторинг сейсмологических, геофизических, гидрогеодинамических, геохимических и др. данных (до 200 параметров), получаемых ежедневно с сети комплексных станций режимных наблюдений.