В регионе возможен подъем уровня воды в реках
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Синоптики предупреждают о сильном дожде на юго-востоке Казахстана
Фото Жанары Каримовой

В южных и юго-восточных регионах Казахстана в ближайшие три дня возможен сильный дождь, а в связи с ним - образование склоновых стоков и подъем воды в реках, предупредил Казгидромет.

О сильных дождях 12-14 марта предупреждают жителей Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, а также области Жетысу.

Кроме того, в четырех регионах из-за повышения температуры и осадков также возможен подъем уровня воды в реках и интенсивное снеготаяние. Этот прогноз распространен для Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей.

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