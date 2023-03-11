Синоптики предупреждают о сильном дожде на юго-востоке Казахстана

В южных и юго-восточных регионах Казахстана в ближайшие три дня возможен сильный дождь, а в связи с ним - образование склоновых стоков и подъем воды в реках, предупредил Казгидромет.

О сильных дождях 12-14 марта предупреждают жителей Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, а также области Жетысу.

Кроме того, в четырех регионах из-за повышения температуры и осадков также возможен подъем уровня воды в реках и интенсивное снеготаяние. Этот прогноз распространен для Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей.