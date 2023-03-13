Должностные лица СПК «Шымкент» подозреваются в хищениях

Должностные лица социально-предпринимательской корпорации «Шымкент» подозреваются в хищении денег при реализации муки, начато досудебное расследование, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде 3 000 тонн муки 1-го сорта выявили сотрудники департамента АФМ. В отношении должностных лиц АО “СПК Шымкент” зарегистрировано досудебное расследование, - говорится в сообщении.

Как сообщается, по заключению аудитора сумма причиненного ущерба составила 68 млн 800 тыс. тенге.