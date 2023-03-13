ЦИК аккредитовал 793 международных наблюдателя на выборы в мажилис и маслихаты

За предстоящими выборами в мажилис и маслихаты будут наблюдать 793 иностранных наблюдателя. Кроме того, на выборы аккредитовано 10 общественных объединений и некоммерческих организаций, который смогут проводить наблюдение на территории всего Казахстана, и 201 организация, имеющие право работать только в пределах одной области.

«Для наблюдения за выборами за внеочередными выборами депутатов мажилиса парламента РК аккредитовано 793 наблюдателя от 41 иностранного государства и 12 международных организаций», - привел данные в понедельник в ходе заседания председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

В частности, добавил он, в наблюдении за парламентскими выборами примут участие представители центральных избирательных органов 16 государств, в том числе пять председателей избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Узбекистана и Таджикистана.

Член ЦИК Анастасия Щегорцова также рассказала о ходе аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций по наблюдению за выборами. По ее данным, на сегодняшний день Центризбирком аккредитовал 10 общественных объединений и некоммерческих организаций, которые могут осуществлять наблюдение во всех 20 регионах страны. В их числе – общественный благотворительный фонд НAQ, общественный фонд «Крылья свободы», общественный фонд «Гражданская защита», общественный фонд «Ел дауысы», международная ассоциация по наблюдению за выборами Elections & Democraty, РОО «Коалиция общественных наблюдателей “Дауыс”», общественный благотворительный фонд «Улы Кош», РОО «Мукалмас», РОО «Жастар унi», ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана».

Кроме того, территориальные избирательные комиссии выдали свидетельства об аккредитации 201 организации, которые будут осуществлять наблюдение на выборах в пределах тех областей, где аккредитованы и где у них есть филиалы. В частности, в Костанайской области – 30 организаций, в Кызылординской – 25, в вТуркестанской – 23, Западно-Казахстанской – 20, в Карагандинской – 17, в Алматинской – 16, в городе Астана и области Улытау – по 8, в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях – по 7, в Акмолинской и Восточно-Казахстанской – по 6, в Атырауской и Павлодарской – по 5, в городе город Алматы и области Жетысу – по 4, в Шымкенте и Мангистауской области – по 3, в области Абай и Жамбылской областях – по 2. При этом, подчеркнула Щегорцова, представленные цифры не являются окончательными, по мере поступления ответов от органов юстиции избирательные органы продолжат выдавать свидетельства об аккредитации.