Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе

Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому спасателям начнут доплачивать за работу, связанную с рисками получения вреда здоровью и угрозами для жизни, сообщается на сайте премьер-министра.

«Размер доплаты составит 70% от должностного оклада. Она будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ “Казселезащита”, выполняющему спасательные функции», - говорится в сообщении правительства.

Всего доплаты будет получать свыше 2 тыс. спасателей. Причем действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.