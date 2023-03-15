Десятки домов остаются подтопленными в Западном Казахстане

В Западно-Казахстанской области из пяти подтопленных домов в Сырымском районе полностью откачана вода, 26 человек вернулись в свои жилища. Между тем подтопленными остаются 40 домов.

По данным пресс-службы ДЧС региона, оставшиеся 28 человек размещены в пунктах временной эвакуации, 205 человек – находятся у родственников. Отогнано в безопасные места более 280 голов сельскохозяйственных животных.

За истекшие сутки на опасных участках уложено порядка 3 тыс. мешков с инертными материалами, откачано более 30 тысяч кубометров воды, перерыто траншей для отвода воды на 11 участках.

В целях оценки обстановки состояния рек Деркул и Чаган проведен облет по маршруту город Уральск – район Байтерек.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействованы силы и средства МЧС, акиматов, МВД, Минобороны, включая дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей.

Ранее сообщалось, что в Уральске, Чингирлауском, Бурлинском районах и районе Байтерек Западно-Казахстанской области объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера из-за паводков. За неделю на территории области снежный покров сошел на 60% (с 76% до 16%). В результате резкого повышения температуры до +12 градусов и интенсивного таяния снега оказались подтоплены талыми водами 48 жилых домов в Бурлинском, Сырымском и Теректинском районах ЗКО, сообщили в ДЧС. Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано 149 человек, отогнано в безопасные места порядка 300 голов сельскохозяйственных животных.