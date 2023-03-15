Осадки ожидаются на большей части Казахстана

16 – 18 марта на большей части Казахстана ожидаются сильные осадки, гололед и метель, на юго-востоке страны похолодает, сообщает «Казгидромет».

«На западе, северо-западе и юге страны из-за повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков. В центре, на севере, востоке и юго-востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки, преимущественно снег: днем 16 марта на юге, в горных районах Алматинской области, сутки 17-18 марта на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки, гололед, низовая метель, усиление ветра», - говорится в прогнозе.

Также по республике прогнозируются туманы. На юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-8 мороза, днем до 0-7 тепла.