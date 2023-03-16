МАГАТЭ заявляет, что с ливийского объекта пропало около 2,5 тонны урана

Инспекторы ООН по надзору за ядерной деятельностью обнаружили, что около 2,5 тонны природного урана пропали с ливийского объекта, который не находится под контролем правительства, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Вывод сделан на основе результатов инспекции, первоначально запланированной на прошлый год, но которую «пришлось отложить из-за ситуации с безопасностью в регионе» и которая была проведена только 14 марта. В конфиденциальном заявлении главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси говорится, что инспекторы обнаружили, что 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленных Ливией как хранящиеся в этом месте, там не находились.

Агентство будет выяснять обстоятельств вывоза урана с площадки, которая не называется, как и ее точное местоположение.

В МАГАТЭ отмечают, что «потеря информации» о текущем местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск и угрозу ядерной безопасности.

В 2003 году Ливия при тогдашнем лидере Муаммаре Каддафи отказалась от своей программы создания ядерного оружия. У страны имелись центрифуги, способные обогащать уран, а также информация о конструкции ядерной бомбы. Хотя Ливия в этом и не добилась большого прогресса.

После того как в 2011 году Муаммар Каддафи был свергнут при поддержке НАТО, в стране нет мира. С 2014 года политический контроль был разделен между соперничающими восточными и западными фракциями, а последний крупный конфликт закончился в 2020 году. Временное правительство Ливии, созданное в начале 2021 года в рамках мирного плана, поддерживаемого ООН, должно было просуществовать только до выборов, запланированных на декабрь того же года, которые до сих пор не состоялись, и его легитимность теперь также оспаривается.