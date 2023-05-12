Механизмы выплат и использования средств Нацфонда для детей выработаны в Казахстане

Казахстанские дети смогут использовать средства Нацфонда, которые им будут начисляться до совершеннолетия, на обучение, в том числе в иностранных вузах, а также на покупку жилья. При этом накопительный счет будет доступен в течение 10 лет, после чего, если деньги не будут использованы, их направят на пенсионный счет. Такие нормы заложены в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан», который в пятницу рассмотрели на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции.

«Согласно разработанному механизму и прогнозируемым расчетам, планируется следующее: по официальным данным на начало 2022 года, общее количество детей в возрасте до 18 лет составляет порядка 6,5 млн человек. По прогнозным оценкам, такой подход позволит ребенку, участвующему в данной программе, с самого рождения начислять 18 ежегодных начислений. Прогнозируемая сумма накоплений ребенка может составить порядка 3,5 тыс. долларов, исходя из текущего уровня доходности Нацфонда. Она может меняться», - рассказал депутат Берик Бейсенгалиев.

Он отметил, что по достижению 18 лет, граждане РК переходят в разряд получателей целевых накоплений, также эти средства могут получить законные представители либо наследники. Депутат напомнил, что 50% инвестдохода Нацфонда будет распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет. При этом для нивелирования возможных отрицательных значений инвестдохода в отдельные промежутки времени его ставку «планируется определить на основе длительного среднегодового значения за предыдущие 18 лет». Средства будут накапливаться в долларах США.

Поправки в законодательство, разработанные депутатами, охватывают вопросы введения механизма использования средств Нацфонда на начисление и выплаты детям в рамках проекта. В частности, эти счета нельзя будет арестовать, взыскивать с них средства и применять другие виды ограничений.

«При достижении 18 лет средства на счете сохраняются в течение 10 лет. В случае невостребованности в течение 10 лет средства предлагается на счет переводить на пенсионный счет того же лица. Основные моменты и подходы проекта отражены в законе "О правах ребенка" и Бюджетном кодексе. Необходимые нормы по исключению выплат из налогооблагаемой базы планируется предусмотреть в Налоговом кодексе отдельно», - объяснил Бейсенгалиев.

Он подчеркнул, что, учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором проекта планируется определить АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Он получит такие функции, как учет целевых требований участников, целевых требований в системе, открытие целевых накопительных счетов получателями целевых накоплений, учет и зачисление целевых накоплений на целевом накопительном счете, выплаты целевых накоплений, а также сбор и обработку персональных данных физических лиц из информационной системы госорганов без согласия субъектов персональных данных, предоставление сведений о сумме целевых требований и целевых накоплений посредством интернет-ресурса ЕНПФ и личного кабинета веб-портала электронного правительства.

Бейсенгалиев напомнил, что программа «Нацфонд – детям» начнет работать в Казахстане с 2024 года. Предлагается разрешить детям использовать эти средства на улучшение жилищных условий и получение образования, в том числе оплату обучения в зарубежных вузах. Однако жилье можно будет приобрести только на территории Казахстана. А при утере, утрате или смене гражданства право требования на выплаты утрачивается.

Депутат также отметил, что законопроект планируется принять до конца текущей парламентской сессии, то есть до 30 июня.