Казахстану и Китаю нужны новые соглашения для продвижения экономических связей, убежден Токаев

Казахстан и Китай должны продвигать стратегическое партнерство и вечную дружбу между обеими странами, а для развития экономических связей нужны новые соглашения и сделки, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому телеканалу CCTV в преддверии визита в Сиань, где он примет участие в саммите «Китай – Центральная Азия».

«Китай играет очень важную роль в нашей внешней политике. В сентябре 2019 года я посетил Китай с государственным визитом. У нас были прекрасные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы договорились проводить взаимовыгодную политику сближения наших народов. Это означает, что мы должны продвигать стратегическое партнерство, вечную дружбу между обеими странами», - сказал Токаев в интервью, перевод которого предоставила пресс-служба Акорды.

Президент считает, что это в значительной степени отвечает долгосрочным интересам казахского народа. Поэтому у Токаева «нет никаких сомнений в важности стратегического партнерства с Китаем».

Он также подчеркнул, что ни у кого не должно быть обеспокоенности по поводу усиливающейся близости между двумя государства в геополитическом балансе, так как намерения Казахстана и Китая открытые.

«Факт в том, что Китай занимает второе место в мире по объему своей экономики, поэтому мы должны признать роль Китая, и нам нужно построить очень хорошие отношения с вашей страной», - высказал мнение глава государства.

Президент добавил, что между двумя государствами уже достигнуты отличные результаты в сфере экономического сотрудничества, но нужно двигаться дальше. Именно поэтому он «с надеждой смотрит на предстоящий визит в Сиань, который является колыбелью китайской цивилизации».

«Нам нужны новые соглашения, новые сделки, потому что мы не должны просто стоять на месте и ждать каких-то результатов. Мы должны приложить усилия для продвижения наших экономических связей в этом сложном мире. Я твердо привержен развитию сотрудничества и дружеских связей между молодежью обеих стран. Молодое поколение должно больше знать друг о друге», - считает Токаев.

У президента Казахстана очень высокие ожидания от саммита в Сиане, так как Китай, по его словам, играет все более важную роль в нашей части мира и в Центральной Азии, что вполне естественно.

«Я думаю, что все мои коллеги в Центральной Азии согласились бы со мной в том, что мы извлекаем выгоду от наших отношений с Китаем. И мы будем делать все возможное, чтобы продвигать такого рода сотрудничество», - подчеркнул он.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев посетит с визитом Китай 17-19 мая, в ходе которого примет участие в саммите «Китай – Центральная Азия». Также ожидается, что он проведет переговоры с председателем этой страны Си Цзиньпином.