США обещают завершить ликвидацию запасов химоружия осенью

США обещают полностью ликвидировать свои запасы химического оружия осенью. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена в преддверии пятой Конференции по рассмотрению действия Конвенции по химическому оружию.

«Химическое оружие принесло в наш мир невообразимые ужасы, и его никогда больше не следует разрабатывать или развертывать — и точка. Это обязательство, которое взял на себя мир, когда Конвенция по химическому оружию создала Организацию по запрещению химического оружия в 1997 году, и это обязательство, которое мы должны подтверждать каждый день, пока наш мир не избавится от угрозы химического оружия», - заявил Байден.

Он напомнил, что на следующей неделе Соединенные Штаты и страны-участницы соберутся на пятую Конференцию по рассмотрению действия Конвенции по химическому оружию, чтобы рассмотреть «наш прогресс и определить, что еще мы должны сделать, чтобы избавить мир от химического оружия».

«Пока мы работаем вместе для достижения нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени этого года, что является важной вехой в области разоружения, отвечающей самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», - сообщил Байден.

Он заверил, что вместе с партнерами США продолжат укреплять способность Организации по запрещению химического оружия «противодействовать нетрадиционным химическим угрозам, возникшим в последние десятилетия, чтобы она могла противостоять вызовам сегодняшнего дня», а также будут и впредь поддерживать Организацию в целях предотвращения накопления, производства и применения химического оружия во всем мире. Он призвал все страны присоединиться к ним в привлечении к ответственности за нарушения этого договора, включая использование Сирией зарина и хлора и использование Россией нервно-паралитических отравляющих веществ «Новичок».

«Применение химического оружия неприемлемо, и мир может быть уверен, что Соединенные Штаты не успокоятся в этой борьбе с безнаказанностью», - подчеркнул президент США.