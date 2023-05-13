Аблай Мырзахметов арестован на два месяца

«12 мая специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении суда Астаны.

Бывшего председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. 10 мая он был задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны.