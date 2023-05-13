Суд санкционировал его арест
Аблай Мырзахметов арестован на два месяца
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Бывший предправления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов арестован на два месяца, передает «Казинформ».

«12 мая специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении суда Астаны.

Бывшего председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. 10 мая он был задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны.

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