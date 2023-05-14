В Турции проходят выборы президента и депутатов парламента

В Турции начались выборы президента и депутатов парламента. Местные СМИ называют их одними из самых главных в современной истории страны, на которых определится то, будет ли Реджеп Тайип Эрдоган, правящий страной около 20 лет, по-прежнему возглавлять государство.

Как пишет BBC, главный соперник Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу, обещает отказаться от многих полномочий, полученных президентом Эрдоганом после неудачного переворота в 2016 году. Он также предоставит вице-президентские кресла лидерам 7 партий, поддержавших Кылычдароглу в качестве единого кандидата от оппозиции. Благодаря широкой оппозиционной коалиции, у него есть реальные шансы на победу.

Еще одним оппонентом Эрдогана является ультранационалист Синан Оган.

На протяжении всей предвыборной кампании Эрдоган продолжает пользоваться привилегиями своего положения. К примеру, в субботу очевидцы засняли на видео его обращение к верующим во время вечерней молитвы в Стамбуле, когда в стране действовал день тишины. Несмотря на нарушение законодательство о выборах, это не имело каких-либо последствий для Эрдогана.

Избирательные списки страны насчитывают более 64 млн. человек. Для полной победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если все кандидаты получат меньше, через две недели должен состояться второй тур выборов.

Для победы в парламентских выборах, в соответствии с пропорциональной системой голосования Турции, партии должны преодолеть 7% барьер, чтобы получить депутатские кресла. Всего парламент состоит из 600 депутатов.

Пропрезидентская партия Порядка и справедливости, имеющая исламистские корни, входит в Народный альянс с националистической MHP и двумя другими партиями, в то время как левоцентристская Республиканская народная партия Кылычдароглу работает с националистической «Хорошей партией» и четырьмя другими партиями в рамках Альянса нации.

И президент, и парламент избираются на 5 лет.

Прокурдская Народная демократическая партия, вторая по величине оппозиционная партия Турции, входит в другой альянс, но ведет кампанию под другим названием − «Зеленые левые».

Выборы в Турции проходят не только на фоне политического кризиса, вызванного разрушительным землетрясением в феврале 2023 года, в результате которого погибло свыше 50 тыс. человек. В стране также поступательно ухудшается экономическая ситуация: по официальным данным нынешний уровень инфляции составляет почти 44%, тогда как граждане говорят о более существенном увеличении цен на товары и услуги.