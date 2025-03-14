Токаев заявил, что международные НПО десятилетиями вмешивались во внутренние дела стран

Он поддержал работу администрации Трампа по восстановлению традиционных моральных ценностей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на национально курултае заявил, что международные неправительственные организации вмешивались во внутренние дела стран и на протяжении десятилетий продвигали чуждые ценности под предлогом защиты демократии и прав человека.
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