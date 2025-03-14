Токаев заявил, что международные НПО десятилетиями вмешивались во внутренние дела стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на национально курултае заявил, что международные неправительственные организации вмешивались во внутренние дела стран и на протяжении десятилетий продвигали чуждые ценности под предлогом защиты демократии и прав человека.

«Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ, и под этой вывеской международные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались в их внутренние дела. На поверку все оказалось проще простого – разворовывались миллиардные бюджеты», – заявил Токаев.

Он также подчеркнул, что личные капиталы многих сторонников демократии, свободы прессы и борьбы с коррупцией не соответствуют их официальным доходам.

«Поэтому работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия “глубинного государства”, восстановлению традиционных моральных ценностей, заслуживает поддержки», - сказал Токаев.

Президент добавил, что изменения в политическом курсе США оказывают влияние на весь мир: «Все, что делается в США, имеет непосредственное значение для всего мира».