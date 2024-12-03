Президент Южной Кореи ввел военное положение, объяснив это защитой конституционного строя

Во вторник вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в стране, обвинив оппозицию в совершении «антигосударственных актов», сообщает The New York Times.

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Южную Корею от коммунистических сил Северной Кореи, уничтожить бессовестные просеверокорейские и антигосударственные силы, которые наживаются на свободе и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», — заявил он президент в своем обращении по телевидению.

Юн осудил парламентскую оппозицию за попытки импичмента членов его кабинета и срыва принятия бюджетных планов правительства.

«Национальная ассамблея (южнокорейский парламент - В,), которая должна была быть основой свободной демократии, превратилась в монстра, который ее разрушает», — заявил он.

Генерал армии Пак Ан Су сообщил о запрете всей политической деятельности, включая работу партий и митинги граждан, а все СМИ и публикации находятся под контролем командования армии.

Указ также запрещает распространение «фейковых новостей». Те, кто нарушает указ, могут быть арестованы без ордера суда, говорится в сообщении.

Позднее Ли Джэ Мён, южнокорейский оппозиционный политик, попросил граждан собраться около здания парламента. Он заявил, что объявление военного положения является незаконным.

«Мы не можем позволить военным управлять этой страной (...) С этого момента господин Юн больше не является президентом Южной Кореи»», — сказал он.

У парламента страны начались столкновения протестующих с силовиками.

Лидер президентский партии «Сила народа» Хан Дон Хун также назвал решение президента «неправильным» и пообещал заблокировать его.

У Вон Сик, спикер Национальной ассамблеи, призвал всех законодателей собраться в главном зале ассамблеи, чтобы обсудить, как реагировать на объявление военного положения. Однако на видео в прямом эфире видно, как полицейские и солдаты блокируют доступ к собранию.

Военное положение в Южной Корее не объявлялось с тех пор, как в конце 1980-х годов в стране закончилась военная диктатура.

Юн Сок Ёль был избран президентом в 2022 году и с тех пор находится в противостоянии с оппозицией, контролирующей парламент.