В стране запрещена деятельность политических партий и митинги
Президент Южной Кореи ввел военное положение, объяснив это защитой конституционного строя
Президент Юн Сок Ёль, фото CNN

Во вторник вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в стране, обвинив оппозицию в совершении «антигосударственных актов», сообщает The New York Times.

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Южную Корею от коммунистических сил Северной Кореи, уничтожить бессовестные просеверокорейские и антигосударственные силы, которые наживаются на свободе и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», — заявил он президент в своем обращении по телевидению.

Юн осудил парламентскую оппозицию за попытки импичмента членов его кабинета и срыва принятия бюджетных планов правительства.

«Национальная ассамблея (южнокорейский парламент - В,), которая должна была быть основой свободной демократии, превратилась в монстра, который ее разрушает», — заявил он.

Генерал армии Пак Ан Су сообщил о запрете всей политической деятельности, включая работу партий и митинги граждан, а все СМИ и публикации находятся под контролем командования армии.

Указ также запрещает распространение «фейковых новостей». Те, кто нарушает указ, могут быть арестованы без ордера суда, говорится в сообщении.

Позднее Ли Джэ Мён, южнокорейский оппозиционный политик, попросил граждан собраться около здания парламента. Он заявил, что объявление военного положения является незаконным.

«Мы не можем позволить военным управлять этой страной (...) С этого момента господин Юн больше не является президентом Южной Кореи»», — сказал он.

У парламента страны начались столкновения протестующих с силовиками.

Лидер президентский партии «Сила народа» Хан Дон Хун также назвал решение президента «неправильным» и пообещал заблокировать его.

У Вон Сик, спикер Национальной ассамблеи, призвал всех законодателей собраться в главном зале ассамблеи, чтобы обсудить, как реагировать на объявление военного положения. Однако на видео в прямом эфире видно, как полицейские и солдаты блокируют доступ к собранию.

Военное положение в Южной Корее не объявлялось с тех пор, как в конце 1980-х годов в стране закончилась военная диктатура.

Юн Сок Ёль был избран президентом в 2022 году и с тех пор находится в противостоянии с оппозицией, контролирующей парламент.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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