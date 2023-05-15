11 сотрудников КНБ привлекаются к уголовной ответственности после январских событий

11 сотрудников комитета национальной безопасности привлекаются к уголовной ответственности после январских событий, сообщил заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев на пленарном заседании мажилиса в понедельник, отвечая на вопросы депутатов. Причем еще не по всем делам завершено следствие.

«На сегодняшний день в КНБ к уголовной ответственности привлекаются 11 сотрудников. Следствие по некоторым делам уже закончено, (они – В.) привлечены к уголовной ответственности. Это то, что касается уголовного преследования», - сказал Колкобаев.

Наряду с этим, добавил он, после январских событий комитетом национальной безопасности проведено комплексное служебное расследование, внесены серьезные изменения в приказные требования и в порядок несения службы, в том числе, уточнена ответственность должностных лиц.