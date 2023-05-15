Токаев поручил внедрять во всех регионах проект по рекультивации земель

Как сообщается на сайте Акорды, президент отметил высокую актуальность борьбы с природными и антропогенными факторами, создающими угрозу экологической безопасности. Он подчеркнул, что в последние годы правительства многих стран принимают «решительные меры по улучшению экологии, переходу на зеленую экономику и достижению углеродной нейтральности», и Казахстан должен последовать их примеру, «если мы хотим иметь здоровое поколение, жить в чистой стране и быть признанными во всем мире».

При этом Токаев акцентировал внимание на проблемах в экологической сфере, требующих незамедлительного решения.

«Многие промышленные предприятия, старые угольные электростанции и котельные, которые являются наследием еще советского периода, привели к ухудшению экологической ситуации», - отметил глава государства.

Также президент обратил внимание руководства областей и городов республиканского значения на низкие показатели ликвидации стихийных свалок и переработке мусора.

В вопросах экологической безопасности президент дал ряд поручений правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий, переработке твердых бытовых отходов, ликвидации стихийных свалок и рекультивации земель, подвергшихся эрозии. В частности, было поручено детально изучить опыт реализации пилотного проекта по рекультивации земель для возрождения полей и развития животноводства в Шетском районе Карагандинской области в целях его распространения на другие регионы страны.

В ходе заседания также был отмечен растущий уровень рисков в сфере водной безопасности. Токаев отметил необходимость системного подхода к рациональному использованию воды и снижению потерь во всех отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, на который приходится основная доля всего водозабора и потерь водных ресурсов. Токаев считает, что наряду с внедрением водосберегающих технологий и развитием мер экономического стимулирования оптимального водопотребления, повышенную актуальность приобретает и цифровизация водохозяйственной инфраструктуры, в том числе для учета, мониторинга и прогнозирования использования воды.

Вместе с тем глава государства обратил особое внимание на вопросы эффективности функционирования водохозяйственных объектов, повышение прозрачности и результативности использования выделяемого финансирования.

А ключевым индикатором водной безопасности является доступность качественной питьевой воды, поэтому, заявил Токаев, «наша прямая обязанность – обеспечить доступ населения к питьевой воде и принять исчерпывающие меры по ее сохранению для будущих поколений».

По итогам правительству поручено принять меры по укреплению научного и кадрового потенциала в экологической и водной сферах. Сообщается, что в период до 2030 года будут реализованы целевые научно-исследовательские проекты в области оценки водных ресурсов, результаты которых будут учитываться в управлении водной отраслью.