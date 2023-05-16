Рост экономики Казахстана за январь – апрель составил 5%

«За четыре месяца текущего года рост экономики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 5%», - сказал Куантыров.

Заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин отметил, что инфляция в Казахстане после достижения пика годового значения в феврале (21,3%) продолжила замедление до 16,8% в апреле, что соответствует прогнозам.

«Наибольший вклад (в инфляцию – В.) продолжают вносить цены на продукты питания. При этом их рост в годовом выражении замедлился до 17,9%. Инфляция платных услуг также замедлилась до 13,7%. Годовой индекс цен на непродовольственные товары составил 18,2%», - рассказал он.

Однако, несмотря на замедление годовой инфляции, месячные показатели инфляции остаются волатильными и все еще превышают в апреле среднее значение за период с 2017 по 2021 годы. Как подчеркнул Тутушкин, сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, продолжающегося увеличения государственных расходов, а также начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и услуг ЖКХ.

«Совокупный баланс факторов обуславливает сохранение базовой ставки Национального банка на уровне 16,75% в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных», - заключил зампред Нацбанка.