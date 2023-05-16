Глава Минздрава прокомментировала предложение депутата возвращать казахстанцам 50% взносов ОСМС

Министр здравоохранения Ажар Гиният не согласна с депутатом мажилиса от партии ОСДП Асхатом Рахимжановым о возврате гражданам 50% взносов ОСМС в случае, если они в течение года не пользовались услугами врачей. Как подчеркнула министр, система солидарная и социальная, и, если человеку не понадобилась медпомощь сегодня, она может понадобиться завтра.

«Сегодня законодательно определено, что эта система у нас социальная и солидарная. Деньги возвращаться не могут, потому что в этом году этот человек не заболел, ему вернули те (условно – В.) 50 тыс. тенге, а при средней зарплате у нас в год поступает 100 тыс. тенге, а на следующий год ему потребуется на миллион или больше миллиона тенге медицинской помощи», - заявила Гиният в кулуарах правительства.

Поэтому, подчеркнула министр, чтобы медицинская помощь была доступной и одинаковой для всех, взнос возвращать фонд не может даже частично. Более того, «это противоречит системе, заложенной законодательно в рамках ОСМС».

В целом, подчеркнула министр, ОСМС была правильной и своевременной мерой, так как благодаря этот системе в систему здравоохранения пришли дополнительные инвестиции для развития.

«Это дало нам возможность развить свою медицину, появились новые технологии, медицинская помощь сегодня доступна. Реабилитационную помощь получают, раньше были только ограниченные, только по некоторым заболеваниям, сейчас наши граждане даже в санаториях могут получать медицинскую реабилитацию. Дорогостоящая помощь стала доступна», - перечислила она.

Министр также добавила, что если раньше бесплатные лекарственные препараты получали около 2 млн граждан, то сейчас - 4 млн. Таким образом, резюмировала Гиният, благодаря внедрению ОСМС улучшилось здоровье населения.

Накануне депутат мажилиса от партии ОСДП Асхат Рахимжанов предложил возвращать гражданам 50% взносов ОСМС, если они в течение года ни разу не обращались к врачам. Он заявил, что, «по неофициальным данным, системой ОСМС пользуется не более 15% казахстанцев». Депутат считает, что государственная модель медстрахования стимулирует казахстанцев болеть. Кроме того, в своем депутатском запросе на имя вице-премьера Алтая Кульгинова и министра здравоохранения Ажар Гиният он попросил раскрыть информацию о заработных платах и размерах премий сотрудников фонда социального медицинского страхования.